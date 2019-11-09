Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Динамо СидорЕнки-СидОренки

Настя Каменських заінтригувала мережу кадром з офісу Playboy

  • 11
Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Спокуслива українська співачка Настя Каменських по повній використовує свою поїздку в Мексику. Красуня встигла уже відпочити на березі океану та просунути свою творчість на телеканалах Мексики. А зараз зірка навідалася до офісу Playboy, чим заінтригувала шанувальників.

Настя Каменських поділилася зі своїми підписниками в Instagram свіжим інтригуючим знімком з Мексики. Красуня не на жарт зацікавила шанувальників, адже вона позувала у мексиканському офісі знаменитого чоловічого журналу Playboy.

І ще: "Самочка в леопарді": журналістка Яніна Соколова розбурхала мережу екстремальним декольте

Співачка в чорній шкіряній куртці-косусі позує біля стіни з логотипом і назвою компанії. "Скоро буде щось гаряченьке" – прокоментувала фото Каменських.

Читайте також: Українська фітнес-модель розбурхала мережу голою фотосесією (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гроші на вітер: найбільш суперечливі смартфони 2019 року
  • 04 листопада, 12:15
  • 2696
Моделі 90-х: як змінилася польська спокусниця Аня Рубік (18+)
  • 06 листопада, 17:21
  • 2686
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1872326
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз