Настя Каменських заінтригувала мережу кадром з офісу Playboy

Спокуслива українська співачка Настя Каменських по повній використовує свою поїздку в Мексику. Красуня встигла уже відпочити на березі океану та просунути свою творчість на телеканалах Мексики. А зараз зірка навідалася до офісу Playboy, чим заінтригувала шанувальників.

Настя Каменських поділилася зі своїми підписниками в Instagram свіжим інтригуючим знімком з Мексики. Красуня не на жарт зацікавила шанувальників, адже вона позувала у мексиканському офісі знаменитого чоловічого журналу Playboy.

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Співачка в чорній шкіряній куртці-косусі позує біля стіни з логотипом і назвою компанії. "Скоро буде щось гаряченьке" – прокоментувала фото Каменських.

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