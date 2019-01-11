Настя Каменських захопила розкішними формами у купальнику

Настя сексуально позує на тлі моря і чистого неба / instagram

Українська співачка NK похвалилася фігурою в блискучому купальнику.

Співачка NK (Настя Каменських), яка не соромиться демонструвати принади своєї фігури, продовжує розбурхувати шанувальників.

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Артистка на своїй сторінці в соцмережі опублікувала нове фото з відпочинку. Відзначимо, що Настя відпочиває в Мексиці. До слова, нещодавно фоловери запідозрили знаменитість в спільному відпочиноку з Потапом.

Настя сексуально позує на тлі моря і чистого неба, вихваляючись гарною засмагою і новим крихітним купальником. Шанувальники Каменських засипали її компліментами: "Настя, ти бомба", "Красива", "Ракета", "Яка жінка", "Фото супер, ти Настюша шикарна і скажено приваблива!", "Чудова фігура".

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