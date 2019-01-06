Настя Каменських підкорила підписників новим пікантним фото

Українська співачка Настя Каменських опублікувала новий відвертим знімок, чим викликала величезний ажіотаж у мережі.

У Instargam поп-діва виклала фотографію з відпочинку, на якому вона зображена у відвертому рожевому купальнику, сидячи півобертом до камери.

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За кілька годин фото набрало майже 140 тисяч лайків і безліч компліментів від шанувальників.

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