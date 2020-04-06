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Настя Каменських зачарувала домашнім знімком в піжамі

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Навіть під час карантину Настя Каменських не дозволяє собі лінуватися і змушує дотримуватися режиму та тренуватися. Однак один день в тиждень зірка все ж залишає для того, щоб розслабитися по повній.

Так українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram миле і затишне домашнє фото, на якому вона позує біля стіни з задумливою посмішкою. При цьому на красуні чарівна піжама бежевого кольору, а на обличчя вона не полінувалася нанести легкий макіяж.

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Каменських прокоментувала знімок англійською мовою: "Неділя – день для невеликого розслаблення. Хороших всім вихідних".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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