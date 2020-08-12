Настя Каменських в рожевому бікіні зайнялася дайвінгом

Українська співачка Настя Каменських на тлі чуток про вагітність опублікувала фото під водою. Шанувальники у захваті від красуні!

Настя Каменських продовжує публікувати фотографії з відпочинку в Туреччині. На них українська виконавиця на тлі чуток про вагітність у всю демонструє фігуру.

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Тепер же Каменських показала, як займалася дайвінгом і яку красу бачила. "Краса, яка захоплює дух", – написала Каменських з хештегом під водою, глибоко і дайвінг.

"Настя, ну, ти просто бомба-ракета. Гарного відпочинку!", "І я так хочу попірнати!", "Яка ж ви класна все-таки! Прям дивитися і не намилуватися! Я теж хочу дуже почати вести свій блог, і думки є, але з фотографіями повний треш ... Ні ідей, ні обробляти не вмію", – коментують шанувальники.

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