Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Хейлі Бібер знялась в сексуальній фотосесії для Vogue (18+)

  • 66
Хейлі Бібер у Vogue - фото 1
Хейлі Бібер у Vogue

Популярна модель та дружина Джастіна Бібера Хейлі стала зіркою нового номера Vogue, для якого не лише приміряла стильні образи, а й роздяглась.

23-річна американська телезірка та модель Хейлі Болдуін, яка нещодавно вийшла заміж за співака Джастіна Бібера, доволі активно працює над власною кар'єрою, а також над сторінкою в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 28 мільйонів користувачів. Через пандемію коронавірусу племінниця знаменитого актора Алека Болдвіна проводить дуже багато свого часу з коханим, тож почала частіше ділитись з фанатами кадрами своїх буднів.

І ще: Найкрасивіша дівчина світу похизувалась фігурою перед фанатами (фото)

Але навіть карантин не заважає моделі продовжувати працювати. Нещодавно красуня стала головною героїнею нового серпневого номера Vogue. У естетичній та звабливій зйомці Хейлі приміряна найстильніший одяг світових брендів та похизувалась стрункою фігурою.

Гортайте галерею:

Читайте також: Дочка Джонні Деппа здивувала спекотними поцілунками з дівчиною

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
5 фішок Samsung Galaxy Note20 Ultra, яких нема у молодшої версії
  • 06 серпня, 14:13
  • 83
Дастіну Хоффману – 83! Цікаві фільми з актором: від Тутсі до Людини дощу
  • 08 серпня, 16:51
  • 93
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2469553
Загрузка...
Новини