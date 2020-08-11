Хейлі Бібер знялась в сексуальній фотосесії для Vogue (18+)

Популярна модель та дружина Джастіна Бібера Хейлі стала зіркою нового номера Vogue, для якого не лише приміряла стильні образи, а й роздяглась.

23-річна американська телезірка та модель Хейлі Болдуін, яка нещодавно вийшла заміж за співака Джастіна Бібера, доволі активно працює над власною кар'єрою, а також над сторінкою в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 28 мільйонів користувачів. Через пандемію коронавірусу племінниця знаменитого актора Алека Болдвіна проводить дуже багато свого часу з коханим, тож почала частіше ділитись з фанатами кадрами своїх буднів.

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Але навіть карантин не заважає моделі продовжувати працювати. Нещодавно красуня стала головною героїнею нового серпневого номера Vogue. У естетичній та звабливій зйомці Хейлі приміряна найстильніший одяг світових брендів та похизувалась стрункою фігурою.

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