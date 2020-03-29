Настя Каменських у піжамі показала справжню магію біля дзеркала

Співачка Настя Каменських розважилася на карантині. Дивіться кумедне відео.

Під час карантину зірка почала активно займатися спортом і навіть проводить онлайн-тренування для своїх фоловерів.

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А цього разу Настя, судячи з усього, просто байдикує – вона опублікувала веселе відео, на якому позує біля дзеркала. Як видно, Каменських сидить на підлозі в червоно-чорній картатій піжамі, під якою приховала ідеальну підтягнуту фігуру. Її волосся зібране у високий недбалий пучок, а на обличчі немає макіяжу.

Співачка дуріє, вона крутить телефоном і в цей момент все навколо перевертається. У підписі до публікації Настя написала: "Суботній настрій".

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