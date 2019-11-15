Настя Каменських у міні-топіку показала ідеальну фігуру

Співачка Настя Каменських виставила трепетне фото з чоловіком Потапом, мотивуючи шанувальників.

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, останнім часом кардинально змінила образ і схудла, чим і хвалиться на своїй сторінці в Instagram.

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Днями знаменитість виставила в сторіс кадр зі спортзалу, повернувшись в осінній Київ зі спекотної Мексики, де вони з чоловіком Потапом просували кар'єру Насті закордоном. Так, артистка позувала з персональним тренером і коханим чоловіком, засвітивши форми в коротенькому топі.

Варто відзначити, що за останній рік молодята дуже схудли, адже займалися спортом практично щодня, а також дотримувалися дієти.

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