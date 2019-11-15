Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Повернення День студента

Настя Каменських у міні-топіку показала ідеальну фігуру

  • 13
Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / unian

Співачка Настя Каменських виставила трепетне фото з чоловіком Потапом, мотивуючи шанувальників.

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, останнім часом кардинально змінила образ і схудла, чим і хвалиться на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Настя Каменських вразила ефектним образом в облягаючій спідниці і шкірі

Днями знаменитість виставила в сторіс кадр зі спортзалу, повернувшись в осінній Київ зі спекотної Мексики, де вони з чоловіком Потапом просували кар'єру Насті закордоном. Так, артистка позувала з персональним тренером і коханим чоловіком, засвітивши форми в коротенькому топі.

Настя Каменських у міні-топіку показала ідеальну фігуру - фото 368430

Варто відзначити, що за останній рік молодята дуже схудли, адже займалися спортом практично щодня, а також дотримувалися дієти.

Читайте також: Настя Каменських заінтригувала мережу кадром з офісу Playboy

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі навушники, які можна купити замість Apple AirPods Pro
  • 12 листопада, 12:15
  • 819
ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш правила дорожнього руху
  • 12 листопада, 14:00
  • 5559
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • Вчора, 13:09
  • 1884457
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз