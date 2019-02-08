Джамала здивувала публіку сміливим декольте

Українська співачка Джамала показала шанувальникам пікантний знімок. Також зірка зізналася, що їй буде дуже складно вибрати гідного конкурсанта для Євробачення 2019.

Джамала позує у досить відвертому для себе образі. На зірці біла блузка без рукавів з екстремальним декольте.

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Виконавиця також розказала про непростий момент вміння відокремити особисте ставлення до конкурсанта від його творчої презентації на сцені Нацвідбору до Євробачення 2019, адже з багатьма учасниками вона знайома особисто, а це ускладнює вибір. Також артистка зізналася, що ще не чула всі конкурсні композиції, але склад сильних і різнопланових артистів її дуже тішить.

Джамала закликала глядачів не оцінювати виконавця, а сконцентруватися на його пісні, адже європейська публіка буде вибирати фаворита саме за цим критерієм. Шанувальники із задоволенням почали ділитися своїми думками, а багато хто заявили, що також ще не познайомилися з усіма конкурсними треками.

Джамала у незвичному для себе образі

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