Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Настя Каменських розповіла, як завжди залишатися щасливим

  • 6
Каменських - фото 1
Каменських / instagram

Співачка Настя Каменських поділилася важливими порадами, давши шанувальникам кілька завдань.

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, останнім часом кардинально змінила образ і схудла, чим і хвалиться на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Настя Каменських розбурхала мережу відвертим танцем, прикрившись лише подушками: відео

Нещодавно знаменитість висловила своє занепокоєння коронавірусом COVID-19, закликаючи фанатів сидіти вдома, а щоб їм не було нудно, вигадує всілякі інтерактиви: монтує влоги, запускає прямі ефіри з тренуваннями і ділиться улюбленими ритмічними піснями для танців, книгами та фільмами, які змінили її життя.

Так, артистка вирішила допомогти шанувальникам організувати свій час, роблячи нудний карантин більш продуктивним. Настя організувала у блозі практичний мотиваційний курс, записуючи відео з різними лайфхаками. Першим ділом красуня поділилася колірними практиками, відзначаючи понеділок, як білий колір, вівторок червоний, середу зеленою, четвер жовтим, п'ятницю рожевою, суботу синьою, неділю помаранчевою.

Читайте також: Настя Каменських показала пікантне фото зі спальні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: розкута модель Мікі Хамано, яка не звикла приховувати спокусливе тіло (18+)
  • 26 квітня, 18:50
  • 1214
40 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською
  • 22 квітня, 18:00
  • 40660
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2257276
Загрузка...
Новини