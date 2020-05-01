Настя Каменських розповіла, як завжди залишатися щасливим

Співачка Настя Каменських поділилася важливими порадами, давши шанувальникам кілька завдань.

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, останнім часом кардинально змінила образ і схудла, чим і хвалиться на своїй сторінці в Instagram.

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Нещодавно знаменитість висловила своє занепокоєння коронавірусом COVID-19, закликаючи фанатів сидіти вдома, а щоб їм не було нудно, вигадує всілякі інтерактиви: монтує влоги, запускає прямі ефіри з тренуваннями і ділиться улюбленими ритмічними піснями для танців, книгами та фільмами, які змінили її життя.

Так, артистка вирішила допомогти шанувальникам організувати свій час, роблячи нудний карантин більш продуктивним. Настя організувала у блозі практичний мотиваційний курс, записуючи відео з різними лайфхаками. Першим ділом красуня поділилася колірними практиками, відзначаючи понеділок, як білий колір, вівторок червоний, середу зеленою, четвер жовтим, п'ятницю рожевою, суботу синьою, неділю помаранчевою.

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