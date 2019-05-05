Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів День матері

Настя Каменських розбурхала шанувальників апетитними формами у бікіні

  • 8
Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Популярна співачка Настя Каменських не соромиться виставляти на загальний огляд свої апетитні принади – вона сміливо показує провокаційні фото у білизні, а також любить роздягатися на камеру. Зірка, яка вчора відсвяткувала свій день народження, порадувала шанувальників черговим пікантним знімком.

Відома, що зараз Настя Каменських відпочиває у Туреччині і не упускає можливості похизуватися гарячими пляжними кадрами.

І ще: Потап зворушливо привітав Каменських з днем народження

Так, сексуальна співачка не втрималася і засвітила соковиті форми у чорному бікіні. Вона позує в повний зріст, відкинувши розкішні кучеряве волосся на одну сторону і притримуючи неслухняні локони рукою.

Дівчина вирішила не підписувати спокусливий кадр, а дати волю шанувальникам, які зразу же оцінили принади зірки.

Читайте також: Секс-символ Кварталу 95 оголила струнке тіло: гарячі фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові фільми травня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 30 квітня, 14:15
  • 545
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 427
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1440524
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз