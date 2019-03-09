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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Гаряча Ірина Шейк позувала в спокусливих нарядах 90-х років

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Гаряча Ірина Шейк позувала в спокусливих нарядах 90-х років - фото 1

Модель Ірина Шейк знялася у фотосесії для виставки "Thierry Mugler: Couturissime", позуючи напівоголеною в пікантних раритетних нарядах 1990-х років.

Виставка була присвячена творчості французького модельєра Тьєрі Мюглер. Вона стартувала 2 березня в музеї образотворчих мистецтво Монреаля, де виставлено понад 140 фантастичних нарядів і різних аксесуарів від відомого дизайнера.

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Спеціально для експозиції Шейк приміряла кілька екстравагантних образів. Зокрема, вона позувала в розкішному металевому бюст'є під золото з колекції Mugler восени 1995 Haute Couture. Шикарний комплект був доповнений металевими рукавичками і шоломом.

Гаряча Ірина Шейк позувала в спокусливих нарядах 90-х років - фото 312852

Також 33-річну модель одягнули в корсет "під фарбу" від Mugler "Signature". Цей наряд дизайнер створив ще в 1990 році. Його колись приміряла на себе Калудія Шиффер.

Гаряча Ірина Шейк позувала в спокусливих нарядах 90-х років - фото 312851

Ще один образ, який відтворила Ірина Шейк, складався з спокусливого чорного боді-корсета, зробленого з напівпрозорої тканини зі вставками з нашитих чорних паєток. Для цього луку модель також використовувала коротку перуку.

Гаряча Ірина Шейк позувала в спокусливих нарядах 90-х років - фото 312853

Наступний наряд, який демонструвала Шейк, – шикарний червоний корсет Mugler сезону весна-літо 1992 року, повністю обшитий червоними каменями. Наряд був доповнений декорованим ковбойським капелюхом.

Гаряча Ірина Шейк позувала в спокусливих нарядах 90-х років - фото 312854

Найбільш незвичайний корсет, в якому позувала супермодель, – боді у вигляді передньої частини мотоцикла з фарами і дзеркалами. Варто згадати, що цей образ також з'являвся в відомому кліпі Джорджа Майкла Тoo Funky (1992 рік). Відео Тoo Funky стало свого часу скандальним через надмірну відвертість. У підсумку цей кліп назвали одним з найбільш провокаційних у Джорджа Майкла.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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