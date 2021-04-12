Настя Каменських позувала в ультракоротких шортиках

Співачка Настя Каменських вирушила до Мексики з подругами і мамою. На іншому краю світу вона не тільки знімає реаліті Дівчата рулять, а й позує в спокусливих образах.

Локацією для нової фотосесії співачки став розкішний пляж з білосніжним піском. Біля пальми вона з'явилася в ультракоротких джинсових шортах з необробленим краєм і в купальнику. З величезної колекції Настя Каменських вибрала біле бікіні з чорним принтом на зав'язках, які закріпила навхрест. Фото з'явилося у інстаграмі Насті.

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Свій пляжний образ знаменитість довершила масивними сонцезахисними окулярами. У кадрі вона продемонструвала природну красу, адже знімалася без косметики і з хвилястим волоссям, яке не стала вирівнювати і укладати. Артистка вибрала спокусливу позу, в якій її форми виглядають шикарно.

"Щаслива бути в одному з моїх найулюбленіших місць на планеті і ділити кожен момент з моїми дівчатками", – написала Настя Каменських.

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