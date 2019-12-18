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Леся Нікітюк поділилася розкутим кадром в ліжку

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Попри те, що відома телеведуча Леся Нікітюк вже повернулася з Китаю, фотографіями зі своєї подорожі вона продовжує радувати й досі. Нова публікація зірки тільки підтверджує той факт, що її відпочинок пройшов вдало і з особливою розкішшю.

Розкута Леся Нікітюк вирішила зробити сміливий знімок в ліжку і показати його своєї аудиторії в Instagram. Леді Ле сфотографувалася рано вранці в білій маєчці і трусиках, а також з рушником на голові. Судячи з усього, в такому вигляді вона готувалася до продуктивного дня, про це говорять патчі під її очима і смачний сніданок, який можна помітити на таці.

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Шанувальники зірки звикли бачити Нікітюк різною, але в такому вигляді їм вдалося її побачити вперше. У своїх коментарях вони написали, що їм навіть подобається цей недбалий образ телеведучої.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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