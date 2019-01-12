Користувачі мережі посварилися через гарячий знімок фітнес-моделі

Австралійська блогерка і фітнес-модель Теммі Хемброу поділилася з шанувальниками пікантним фото у бікіні.

Знімок Теммі Хемброу опублікувала на своїй сторінці в Instagram, чим викликала непорозуміння між своїми шанувальниками. Так, в центрі уваги виявилася не струнка фігура Теммі, а сам басейн. Точніше, плитка позаду дівчини, яка на думку фанатів, дивним чином вигиналася.

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У коментарях під публікацією, думки користувачів мережі розділилися. Одні звинуватили Теммі у використанні фотошопу: "Фотошоп, як і більшість твоїх фотографій", "Відфотошоплено", "Ми здогадалися, що ти використовувала фотошоп".

Інші користувачі встали на захист дівчини, зазначивши, що фотошоп їй ні до чого. Вона і так прекрасна. Фотошоп чи ні – судіть самі:

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