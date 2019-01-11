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Маша Єфросиніна показала перші фото з відпустки

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Телеведуча Маша Єфросиніна - фото 1
Телеведуча Маша Єфросиніна / instagram

Телеведуча Маша Єфросиніна показала своїм шанувальникам, куди відправилася відпочивати.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна долучилася до зіркових колег, які вирушили відпочивати у теплі країни, рятуючись від суворої зими. У своїх "історіях" Instagram вона показала перші знімки, на яких можна побачити й сина телеведчої.

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Судячи з геолокації на одній із "історій", Маша відправилася погрітися на острови ОАЕ. Правда, погода не надто порадувала телеведучу, хоча вона зазначила, що на екзотичному курорті однозначно тепліше і комфортніше, ніж в засніженому Києві.

Маша відправилася погрітися на острови ОАЕ - фото 300571
Маша відправилася погрітися на острови ОАЕ
Маша відправилася погрітися на острови ОАЕ - фото 300570
Маша відправилася погрітися на острови ОАЕ

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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