Настя Каменських підкорила шанувальників ультратрендовим образом

Потап і Настя Каменських продовжують ділитися з прихильниками яскравими знімками з відпочинку на Сардинії. Пара днем ​​катається на яхті, купається і засмагає, а ввечері досліджує вулички невеликих портових містечок. Цього разу гаряча співачка показала ефектний літній образ.

Так, Настя Каменських вибрала для прогулянки Італією ультратрендове вбрання: легку блузку з принтом "під зебру", короткі джинсові шортики з високою посадкою, які зірка доповнила широким масивним поясом з металевою пряжкою.

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Завершальним акордом образу стала сумочка з довгою бахромою і малюнком у вигляді зебри. З аксесуарів – великі сережки з каменем ультрамаринового кольору і витончені золоті браслети. Знімок був зроблений на фешенебельному курорті Порто-Черво на півночі Сардинії.

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