alyona alyona розбурхала підписників зухвалим фото топлес

Відома українська реперка alyona alyona поділилася з підписниками пікантним знімком, прикривши оголені груди газетою. Зірка порівняла себе зі співачкою Надією Дорофєєвою.

Так, alyona alyona опублікувала в Instagram сміливий знімок, на якому позувала у чорному купальнику топлес, а груди прикрила місцевою газетою "Сільські вісті".

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Реперка повторила знімок Дорофєєвої і створила колаж, де ліворуч позувала безпосередньо вона, а праворуч зображена Надя. Доповнила свій зухвалий образ пишнотіла співачка білою кепкою і сонцезахисними окулярами.

"Коли красу не ховають за словами – я чую шум", – прокоментувала кадр alyona alyona. Користувачі мережі залишилися у захваті від відвертого фото кумира і відзначили, що співачка виглядає дуже добре.

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