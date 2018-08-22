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Настя Каменських підкорила мережу новим образом

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / Instagram

Шанувальники не втомлюються порівнювати Каменських з найсексуальнішими жінками планети.

Нещодавно Настя Каменських, відома українська виконавиця, колишня учасниця дуету "Потап і Настя" продемонструвала шанувальникам новий образ. Поп-діва з'явилася перед фанатами в чорному костюмі зі стразами. Дівчина опублікувала знімки в соціальній мережі Instagram.

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Настя Каменських показала шанувальникам в Instagram свій новий гламурний Look. У соціальній мережі співачка анонсувала швидкий випуск легендарного телешоу "Х-фактор" і розповіла про те, що незабаром вона буде брати участь в благодійному концерті. На знімках виконавиця позує перед камерами в чорному костюмі з паєтками і стразами. Шикарний образ вона доповнила вишуканою зачіскою зі стильними локонами і масивними сережками-кільцями.

У коментарях до її публікацій шанувальники нахвалюють образ NK, а також порівнюють співачку з відомими кінодівами. Багато хто вважає, що їй немає рівних.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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