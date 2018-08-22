Настя Каменських підкорила мережу новим образом

Шанувальники не втомлюються порівнювати Каменських з найсексуальнішими жінками планети.

Нещодавно Настя Каменських, відома українська виконавиця, колишня учасниця дуету "Потап і Настя" продемонструвала шанувальникам новий образ. Поп-діва з'явилася перед фанатами в чорному костюмі зі стразами. Дівчина опублікувала знімки в соціальній мережі Instagram.

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A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Aug 21, 2018 at 10:15am PDT

Настя Каменських показала шанувальникам в Instagram свій новий гламурний Look. У соціальній мережі співачка анонсувала швидкий випуск легендарного телешоу "Х-фактор" і розповіла про те, що незабаром вона буде брати участь в благодійному концерті. На знімках виконавиця позує перед камерами в чорному костюмі з паєтками і стразами. Шикарний образ вона доповнила вишуканою зачіскою зі стильними локонами і масивними сережками-кільцями.

У коментарях до її публікацій шанувальники нахвалюють образ NK, а також порівнюють співачку з відомими кінодівами. Багато хто вважає, що їй немає рівних.

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Aug 21, 2018 at 10:17am PDT

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