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Водохреще Голос країни

Настя Каменських показала спекотне фото з відпочинку

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NK - фото 1
NK / instagram

Співачка Настя Каменських показала яскраве фото з відпочинку в Мексиці. Шанувальники у захваті!

Популярна співачка, улюблениця публіки і просто красуня Настя Каменських, яка в минулому році вийшла заміж за відомого виконавця Олексія Потапенка, часто тішить публіку яскравими постами в своєму Instagram.

І ще: Після сексу: оголена Настя Каменських розбурхала мережу інтимним фото

Красуня з чоловіком зараз відпочивають у далекій спекотній Мексиці, звідки часто викладають яскраві сонячні фото. Так, цього разу зіркова красуня вирішила показати миле фото з чоловіком, на якому з'явилася в дивовижно яскравому образі. Як видно, на прогулянку Настя вийшла в коротенькому мереживному топіку яскравого гірчичного відтінку.

За спиною Каменських стоїть Потап, на ньому легка небесно-блакитна сорочка, і вони обидва усміхаються в камеру.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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