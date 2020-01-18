Настя Каменських показала спекотне фото з відпочинку

Співачка Настя Каменських показала яскраве фото з відпочинку в Мексиці. Шанувальники у захваті!

Популярна співачка, улюблениця публіки і просто красуня Настя Каменських, яка в минулому році вийшла заміж за відомого виконавця Олексія Потапенка, часто тішить публіку яскравими постами в своєму Instagram.

І ще: Після сексу: оголена Настя Каменських розбурхала мережу інтимним фото

Красуня з чоловіком зараз відпочивають у далекій спекотній Мексиці, звідки часто викладають яскраві сонячні фото. Так, цього разу зіркова красуня вирішила показати миле фото з чоловіком, на якому з'явилася в дивовижно яскравому образі. Як видно, на прогулянку Настя вийшла в коротенькому мереживному топіку яскравого гірчичного відтінку.

За спиною Каменських стоїть Потап, на ньому легка небесно-блакитна сорочка, і вони обидва усміхаються в камеру.

Читайте також: Настя Каменських показала результати регулярних тренувань