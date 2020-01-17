Настя Каменських показала результати регулярних тренувань

Настя Каменських і Потап продовжують відпочивати в Мексиці, звідки регулярно діляться з шанувальниками яскравими знімками. На нових фото видно, що подружжя не тільки ніжаться на пляжі, але і займаються спортом.

На сторінці співачки в Instagram з'явилися фото, зроблені під час ранкового тренування. Настя позує в спортивних шортиках, короткому топі і яскравих кросівках.

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"Доброго спортивне ранок! Спорт – вже давно невід'ємна частина мого життя. Навіть в найбільш завантажені періоди я завжди знаходжу час на пробіжку, комплекс вправ, розтяжку, або на тренування в залі", – написала Каменських.

"І це правильно", "Ви дуже класна і спортивна, я беру з вас приклад", "Ідеальний ранок", "Ви розумниця, так тримати", – пишуть фанати під постом Насті.

Гортайте фотогалерею:

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