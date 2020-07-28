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Леся Нікітюк засвітила пишний бюст у відвертому платті

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Українська шоувумен Леся Нікітюк разом з командою свого тревел-програми "Le Маршрутка" продовжує подорожувати Україною, відкриваючи для себе і глядачів колоритні і красиві місця рідної країни. Але крім цього, красуня не забуває радувати шанувальників ефектними та спокусливими образами.

Так, в рамках зйомок тревел-шоу "Le Маршрутка", після озера Синевир та живописного лавандового поля Леся Нікітюк зробила зупинку у Львові. Для прогулянок по місту і посиденьок в затишних кафе зірка вибрала ефектний і яскравий образ.

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Красуня з'явилася на публіці у короткій сукні з квітковим принтом і з пікантним декольте на шнурівці, блиснувши апетитним бюстом. Розслаблена Леді Ле насолоджується прекрасним видом за столиком на терасі, захоплюючи стрункими ніжками і тонкою талією.

"Без зайвих слів. Я люблю Львів", – прокоментувала знімок зірка телеекранів.

Леся Нікітюк засвітила пишний бюст у відвертому платті - фото 417995
Леся Нікітюк засвітила пишний бюст у відвертому платті - фото 417994

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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