Настя Каменських показала фото напівголого Потапа і привітала його з днем народження

Популярна українська співачка Настя Каменських зворушливо привітала свого чоловіка репера і продюсера Потапа з днем ​​народження, показавши його оголеним. Пікантний знімок красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, 33-річна Настя Каменських опублікувала фото напівголого чоловіка. На знімку Потап позує лежачи в ліжку з голим торсом. Репер лежить на животі, спершись на лікті, а поруч з ним є собака. У коментарі Каменських ніжно привітала Потапа з 39-річним, яке він відзначає сьогодні, 8 травня. Артистка написала про те, яка вона щаслива, прокидаючись поруч з коханим.

І ще: Alyona Alyona перетворилася на спокусливу капусту

"Льоша! Ведмедик, ведмедик мій! Найулюбленіший і рідний мій чоловік! Щоранку я прокидаюся з почуттям нескінченної подяки, що можу обіймати, цілувати і любити тебе та бути просто поруч! Поряд з найніжнішим, чуттєвим і ласкавою людиною! Ти геній! Я знаю, що ти не любиш це слово, але я не перестану тобі повторювати, що ТИ ГЕНІЙ! Нехай твій талант і цей вогонь всередині, магія, яку ти створюєш для всього світу, не вичерпається ніколи! Так що ж я кажу, звичайно вона не вичерпається тому, що ти і Є цей вічний двигун і генератор сонячного променя, який пронизує світлом добра і любові! З днем ​​народження, мій Льошенька", – написала співачка.

Читайте також: Притула зголив бороду та помітно помолодшав: фотопорівняння