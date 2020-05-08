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Настя Каменських показала фото напівголого Потапа і привітала його з днем народження

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Настя Каменських та Потап - фото 1
Настя Каменських та Потап / instagram

Популярна українська співачка Настя Каменських зворушливо привітала свого чоловіка репера і продюсера Потапа з днем ​​народження, показавши його оголеним. Пікантний знімок красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, 33-річна Настя Каменських опублікувала фото напівголого чоловіка. На знімку Потап позує лежачи в ліжку з голим торсом. Репер лежить на животі, спершись на лікті, а поруч з ним є собака. У коментарі Каменських ніжно привітала Потапа з 39-річним, яке він відзначає сьогодні, 8 травня. Артистка написала про те, яка вона щаслива, прокидаючись поруч з коханим.

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"Льоша! Ведмедик, ведмедик мій! Найулюбленіший і рідний мій чоловік! Щоранку я прокидаюся з почуттям нескінченної подяки, що можу обіймати, цілувати і любити тебе та бути просто поруч! Поряд з найніжнішим, чуттєвим і ласкавою людиною! Ти геній! Я знаю, що ти не любиш це слово, але я не перестану тобі повторювати, що ТИ ГЕНІЙ! Нехай твій талант і цей вогонь всередині, магія, яку ти створюєш для всього світу, не вичерпається ніколи! Так що ж я кажу, звичайно вона не вичерпається тому, що ти і Є цей вічний двигун і генератор сонячного променя, який пронизує світлом добра і любові! З днем ​​народження, мій Льошенька", – написала співачка.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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