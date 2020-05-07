Alyona Alyona перетворилася на спокусливу капусту

Реперка Alyona Alyona поділилася апетитним кадром, примірявши незвичайний образ. Шанувальники у захваті!

Сенсаційна українська реперка Alyona Alyona активно веде Instagram, радуючи шанувальників свіжими фото і відео.

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Нещодавно знаменитість вирішила подарувати фанатам гарний настрій, показавши, чим займається на карантині через коронавірус COVID-19, намагаючись не нудьгувати.

Так, артистка "приміряла" боді з капусточки на оголене тіло, засвітивши форми і зізналася, що вірить у легенду про чудодійний вплив овочу на груди. Варто відзначити, що це не перший раз, коли красуня перевтілює свій одяг на щось апетитне. Приміром, Олена прикривала груди кокосами, позувала на тлі салату олів'є і навіть прикривала тіло мандаринкою.

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