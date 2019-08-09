Настя Каменських похвалилася засмагою у білому бікіні

Співачка Настя Каменських насолоджується останніми хвилинами свого казкового відпочинку в Італії. Звідки і ділиться з нами прекрасними фото!

Кілька тижнів тому Каменських і Потап полетіли з друзями в Італію, на острів Сардинія. Тут пара вирішила продовжити свій медовий місяць.

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Більш того, Настя завжди мріяла відпочити в Італії. Тому Потап виконав відразу два бажання: відвіз кохану до Італії і у повній мірі провів з нею весільну подорож!

Щодня українська співачка ділиться з шанувальниками щасливими відпускними моментами. Зазначає місця, які відвідує з Потапом, показує нові образи і заходи, знімає відео тощо. Не став винятком і новий день. Тільки цього разу Настя вирішила розповісти, чому вважає відпустку настільки важливою в житті кожного.

"Дуже важливо присвячувати час собі, зупиниться на секундочку, видихнути. Вважаю відпочинок перезавантаженням, щоб потім з новими силами стати до роботи!" – каже у пості Каменських.

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