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Мініатюрна Катерина Кухар показала фото у купальнику

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У кадрі балерина позує в білому купальнику - фото 1
У кадрі балерина позує в білому купальнику / instagram

Катерина Кухар продовжує відпочивати в сонячному Лос-Анджелесі. Звідти суддя проєкту Танці з зірками ділиться шикарними фото!

Українська прима-балерина полетіла в далеку країну з чоловіком ще кілька тижнів тому. І за цей час встигла відвідати багато місць в Каліфорнії.

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Наприклад, суддя проєкту Танці з зірками побувала в світової столиці грального бізнесу Лас-Вегасі. Тепер Кухар вирішила присвятити час не тільки активним екскурсіям, а й відпочинку. І ось, Катерина опублікувала кілька фото з готельного номера і пляжу.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Кухар показала фото з пляжу. У кадрі балерина позує в білому купальнику без бретелей, який декорований золотим принтом. Балерина зібрала довге чорне волосся на маківці, притримуючи їх руками.

На іншому знімку Кухар вже позує зі свого готельного номера, на балконі, на тлі густої зелені. На прима-балерині білосніжна білизна. Комплект коротких шортиків і майка.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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