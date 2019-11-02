Настя Каменських підкорила шанувальників спокусливим кадром

Спокуслива українська співачка Настя Каменських зараз разом з чоловіком Потапом відпочиває в Мексиці і активно ділиться з підписниками звабливими знімками. Зірка опублікувала чергове сміливе фото, яке уже оцінили фанати.

Так, Настя Каменських показала ефектне фото, на якому красуня відважно позує на краю скелі, з якої відкривається дивовижний вид на джунглі. Втім, "вид ззаду" на саму артистку привернув більше уваги серед підписників співачки.

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Знаменитість позувала, стоячи задом до камери, одягнувши для прогулянки коричневу футболку і короткі джинсові шорти, які підкреслили апетитні сідниці красуні. Своє розкішне волосся вона залишила розпущеним.

У коментарі до знімка Каменських закликала шанувальників не боятися ставити собі сміливі цілі.

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