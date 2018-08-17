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Настя Каменських випустила новий хіт LOMALA: відео і текст пісні

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Прем'єра NK - LOMALA - фото 1
Прем'єра NK - LOMALA

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, випустила свіжий трек. Нова пісня зірки отримала назву LOMALA. Дивіться гаряче лірик-відео до синглу та вчіть слова новинки.

За словами Насті Каменських, пісня LOMALA близька кожному, хто хоча б раз переживав розлуку з коханою людиною. Автором слів та музики нового треку виступив Потап.

Це цікаво: Каменських знялася в гарячій фотосесії

"Коли ми закохуємося, то повністю відкриваємося коханій людині. Оголюються наші нерви, душа стає чутливою і вразливою. Ми стаємо вразливими. Ця пісня про ті почуття, які часом ламають нас і вивертають всю душу. Пісню LOMALA я присвячую всім дівчатам. Ніколи не здавайтесь! Якщо погано, боляче, нехай навіть зі сльозами на очах, але потрібно знайти в собі сили рухатися, жити далі і, звичайно ж, танцювати!" – прокоментувала прем'єру NK.

NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ – слухати онлайн пісню LOMALA:

Текст і слова пісні LOMALA (ЛОМАЛА)

Представляю я как ты меня целуешь
Целуешь ты меня
Как по телу пальцем ты меня рисуешь
Рисуешь ты меня
Придет тоска
Стучит в висках
И ноет так что не могу дышать
Тоска тоска
Уйди тоска
Я даже со слезами буду танцевать

Буду танцевать
Я буду танцевать
Я даже со слезами-зами буду танцевать
Я буду танцевать
Я буду танцевать
Я буду даже со слезами-зами танцевать

Потеряла голову
Спать не могу
Хочу к нему
Потеряла голову
Сломал программу мне
Потеряла голову
Хочу к нему
Хочу к нему
Тоска всю ночь меня ломала

Lomala
Lo-lo-lomala
Lomala
Тоска ломала всю ночь
Lomala
Тебя мне не хватало
Тоска ломала
Теперь гоню ее прочь

Прочь тоска
Мое сердце разбито в кусках
Мои мысли зажаты в тисках
Собирай чемодан и вали тоска
Представляю я как мы с тобою вместе
Как вместе мы с тобой
Ты все глубже
И мне все интересней
Я не дружу с тоской
Уйди прошу
Тоска тоска
Я так хочу ему в глаза сказать
Что прилечу
Что я хочу
Что даже со слезами буду танцевать

Буду танцевать
Я буду танцевать
Я даже со слезами-зами буду танцевать
Я буду танцевать
Я буду танцевать
Я буду даже со слезами-зами танцевать

Потеряла голову
Спать не могу
Хочу к нему
Потеряла голову
Сломал программу мне
Потеряла голову
Хочу к нему
Хочу к нему
Тоска всю ночь меня ломала

Lomala
Lo-lo-lomala

Lomala
Тоска ломала всю ночь

Lomala
Тебя мне не хватало
Тоска ломала
Теперь гоню ее прочь

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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