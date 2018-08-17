Настя Каменських випустила новий хіт LOMALA: відео і текст пісні

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, випустила свіжий трек. Нова пісня зірки отримала назву LOMALA. Дивіться гаряче лірик-відео до синглу та вчіть слова новинки.

За словами Насті Каменських, пісня LOMALA близька кожному, хто хоча б раз переживав розлуку з коханою людиною. Автором слів та музики нового треку виступив Потап.

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"Коли ми закохуємося, то повністю відкриваємося коханій людині. Оголюються наші нерви, душа стає чутливою і вразливою. Ми стаємо вразливими. Ця пісня про ті почуття, які часом ламають нас і вивертають всю душу. Пісню LOMALA я присвячую всім дівчатам. Ніколи не здавайтесь! Якщо погано, боляче, нехай навіть зі сльозами на очах, але потрібно знайти в собі сили рухатися, жити далі і, звичайно ж, танцювати!" – прокоментувала прем'єру NK.

NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ – слухати онлайн пісню LOMALA:

Текст і слова пісні LOMALA (ЛОМАЛА)

Представляю я как ты меня целуешь

Целуешь ты меня

Как по телу пальцем ты меня рисуешь

Рисуешь ты меня

Придет тоска

Стучит в висках

И ноет так что не могу дышать

Тоска тоска

Уйди тоска

Я даже со слезами буду танцевать



Буду танцевать

Я буду танцевать

Я даже со слезами-зами буду танцевать

Я буду танцевать

Я буду танцевать

Я буду даже со слезами-зами танцевать



Потеряла голову

Спать не могу

Хочу к нему

Потеряла голову

Сломал программу мне

Потеряла голову

Хочу к нему

Хочу к нему

Тоска всю ночь меня ломала

Lomala

Lo-lo-lomala

Lomala

Тоска ломала всю ночь

Lomala

Тебя мне не хватало

Тоска ломала

Теперь гоню ее прочь



Прочь тоска

Мое сердце разбито в кусках

Мои мысли зажаты в тисках

Собирай чемодан и вали тоска

Представляю я как мы с тобою вместе

Как вместе мы с тобой

Ты все глубже

И мне все интересней

Я не дружу с тоской

Уйди прошу

Тоска тоска

Я так хочу ему в глаза сказать

Что прилечу

Что я хочу

Что даже со слезами буду танцевать



Буду танцевать

Я буду танцевать

Я даже со слезами-зами буду танцевать

Я буду танцевать

Я буду танцевать

Я буду даже со слезами-зами танцевать



Потеряла голову

Спать не могу

Хочу к нему

Потеряла голову

Сломал программу мне

Потеряла голову

Хочу к нему

Хочу к нему

Тоска всю ночь меня ломала

Lomala

Lo-lo-lomala

Lomala

Тоска ломала всю ночь

Lomala

Тебя мне не хватало

Тоска ломала

Теперь гоню ее прочь

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