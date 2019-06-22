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Настя Каменських і Потап зворушили шанувальників сімейною романтикою в мережі

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Після свого весілля Настя Каменських і Потап, попри роботу, намагаються якомога більше часу проводити разом і регулярно розчулюють фанатів сімейною романтикою. Новоспечене подружжя залишили один одному ніжні послання у мережі.

Співачка NK зараз перебуває в Ізраїлі, де у неї концерти, а коханий Потап нудьгує і дуже чекає її вдома. Так, на своїй сторінці в Instagram артистка показала ефектне фото з Хайфи, зазначивши, що готова до виступу.

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А після цього розчулила ніжним знімком з чоловіком, на якому Потап дивиться в об'єктив, а Настя закохано дивиться на нього. Вони обидва одягнені в одяг білого кольору.

"Я їду до тебе, моє сонечко", – зворушливо підписала фото Каменських. А репер тут же відповів у коментарі під знімком: "Я тебе чекаю, Жабенятко моє".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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