Джамала показала зворушливе фото з сином

Популярна українська співачка Джамала порадувала шанувальників теплим сімейним кадром з сином Еміром-Рахманом. Миле фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, на новому знімку артистка Джамала разом з сином відображені на тлі лавандового поля, вони посміхаються і веселяться.

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"Так іноді хочеться повернутися у своє дитинство. Знову зловити на шкірі тепле морське повітря, відчути запах квітучого граната і кипариса", – поділилася співачка з шанувальниками.

Варто відзначити, що 35-річна зірка народила свого первістка Еміра у березні 2018 року. Батько хлопчика – бізнесмен Бекір Сулейманов, за якого Джамала вийшла заміж у 2017 році.

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