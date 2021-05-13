LATEXFAUNA – BOUNTY: слухайте онлайн новий гімн нашого літа

Гурт LATEXFAUNA потішив прихильників новою піснею. Слухайте композицію "Bounty", яка має шанси стати новим гімном нашого літа, на Радіо МАКСИМУМ!

Рекомендуємо додати до свого плейлиста пісню "Bounty" від LATEXFAUNA, щоб заряджатися позитивом для нових звершень. А відео пропонуємо глянути на Радіо МАКСИМУМ!

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"Пацани, цей трек – це гімн нашого літа. Включайте його в тачці, на вєчєрінкі, коли чілите на морі чи басіку, або направляєтесь в закат. Це пісня про то, як класно, коли тобі харашо, коли в мопеді повний бак, і ти тулиш вздовж Індійського океана, а твоя тьолочка тебе любе і думає, шо ти лєв. А ти думаєш, шо ти алабай, но це уже неважно. Важно, шо тут і сєйчас тобі настільки харашо, шо самі божественні радуги тобі завідують", – кажуть учасники гурту.

LATEXFAUNA – BOUNTY, слухайте гімн нашого літа:

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