Експерти iFixit оцінили ремонтопридатність нових iPhone 16 та 16 Pro Max

Раніше ремонтний сайт iFixit розібрав iPhone 16 і iPhone 16 Plus, щоб продемонструвати новий процес виймання акумулятора, який використовує електрику для видалення клею. Тепер на черзі iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max.

Моделі iPhone 16 Pro не мають такого ж спрощеного процесу виймання акумулятора, як iPhone 16. Натомість Apple використовує традиційний клей, що розтягується, для своїх дорожчих iPhone, пише MacRumors.

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Проте, потрапити всередину все одно простіше, оскільки ви можете зробити це через задню панель iPhone, а не через дисплей, який можна легко пошкодити.

Apple помістила акумулятор iPhone 16 Pro в металеву оболонку, як і в моделях iPhone 16, але iPhone 16 Pro Max не має металевої оболонки навколо акумулятора, і незрозуміло, чому. iFixit назвав рішення використовувати акумулятор в металевій оболонці тільки в моделі 16 Pro, а не в 16 Pro Max "спантеличуючим".

Сканер LiDAR є більш доступним, що полегшує доступ до нього для ремонту. У попередніх моделях iPhone Pro він був під основною камерою. Модулі камери майже ідентичні, але не зовсім взаємозамінні через різну довжину кабелю і гвинта, розташованого у двох різних місцях всередині кожної моделі.

Експерти розібрали : дивіться відео

Apple перемістила антену mmWave, щоб звільнити місце для кнопки керування камерою, і в моделях 16 Pro вона розташована у видовбаному просторі біля верхньої частини пристрою. iFixit стверджує, що сигнал mmWave все ще може страждати через титанову рамку моделей iPhone 16 Pro.

Видалення порту USB-C "значно" спрощено, але iFixit зазначає, що Apple не продає запасні порти USB-C. Логічну плату також можна витягнути, лише знявши верхній динамік, що є значним поліпшенням конструкції.

Примітно, що розбирання показало, що в моделях iPhone 16 Pro використовується модем Qualcomm SDX71M, який є кастомною версією модема SDX70M, що використовується в моделях iPhone 15 Pro. Ходили чутки, що в моделях Pro буде встановлено модем Qualcomm X75, але, схоже, це не так.

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iFixit дав моделям iPhone 16 Pro оцінку ремонтопридатності 7 балів з 10 завдяки змінам у дизайні та наявності інструкцій з ремонту.