Церковний календар на вересень 2024 року – православний і греко-католицький

Дізнайтеся про всі свята, які чекають на християн за церковним календарем (православним або греко-католицьким), у вересні 2024 року.

Церковний календар – система, що об'єднує річний цикл перехідних свят (прив'язані до Великодня) та цикл неперехідних свят і буднів. У неписьменних селян все життя було орієнтоване на богослужбовий календар. Усі дні, що мають значення для них, пов'язувалися не з місяцем і числом, а з тим або іншим святим. Наприклад, вулики виставляли на пасіки на Зосиму. Так, церковним календарем підпорядковувалося буття людей. Також для вірян велике значення мають пости. Незалежно від віросповідання календар важливий для дотримання постів, як Великих, так і одноденних, а також церковних свят.

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Звернімо увагу, що Україна перейшла на новоюліанський календар. Тож дати звичних свят змістилися у 2024 році. Відтак, святкуватимуть їх водночас православні та греко-католицькі віряни.

Усі свята у православному календарі на вересень 2024 року

Церковний календар підкаже православним вірянам важливі свята:

1 вересня – початок церковного року; святого преподобного Симеона Стовпника і матері його;

2 вересня – святого мученика Маманта; святого преподобного Івана Постника, патріарха Царгородського;

3 вересня – святого священномученика Антима, єпископа Нікодимійського; святого преподобного Теоктиста;

4 вересня – святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії; святого пророка Мойсея Боговидця;

5 вересня – святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі;

6 вересня – чудо архистратига Михаїла; святих мучеників Євдоксія і тих, хто з ним;

7 вересня – святого мученика Созонта;

8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;

9 вересня – святих праведних Йоакима і Анни; святого мученика Северіяна;

10 вересня – святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори;

11 вересня – святої преподобної Теодори Олександрійської;

12 вересня – святого священномученика Автонома;

13 вересня – святого священномученика Корнилія;

14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього;

15 вересня – святого великомученика Микити;

16 вересня – святої великомучениці Євфимії;

17 вересня – святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії і Любові;

18 вересня – святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського;

19 вересня – святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта;

20 вересня – святого великомученика Євстратія та інших; святих мучеників Михаїла і Теодора;

21 вересня – святого апостола Кондрата;

22 вересня – святого священномученика Фоки; святого пророка Йони;

23 вересня – Зачаття святого Івана Хрестителя;

24 вересня – святої первомучениці та рівноапостольної Текли;

25 вересня – святої преподобної Євфросинії;

26 вересня – святого апостола і євангеліста Івана Богослова;

27 вересня – святих мучеників Калістрата і дружини його; святого преподобного Ніла Гротафер;

28 вересня – святого ісповідника Харитона; святого В'ячеслава;

29 вересня – святого преподобного Киріяка самітника;

30 вересня – святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії.

Інтер'єр у церкві / Фото freepik

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