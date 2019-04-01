Насолоджуйтесь найкращими фото, знятими за допомогою дронів

Ці фото зроблені за допомогою дронів

Фотографувати пейзажі з рук – вельми банально та нудно. Тепер особливу художню цінність мають кадри, зроблені за допомогою дронів. У рамках конкурсу SkyPixel були відібрані найкращі фото, зняті з неба, і вони вас приголомшать!

На порталі SkyPixel були підбиті підсумки конкурсу, в якому обиралися найкращі фото, зроблені за допомогою дронів компанії DJI.

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Перемогу здобув Дерік Баумгартнер, який за допомогою дрона Mavic Pro зробив шедевральне фото острова Мон-Сан-Мішель у Франції.

Крім того, визначалися переможці в інших номінаціях. З рештою світлин можна ознайомитися нижче:

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