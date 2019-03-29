Цей фотограф подорожує світом у пошуках незвичайної архітектури

Макс Ляйтнер – німецький фотограф, який протягом останніх десяти років подорожував по США, Азії і Європі. Пропонуємо переглянути добірку робіт талановитого митця.

Його інтереси – міське середовище, архітектура і активний спосіб життя. Макс знаходить незвичайні місця і виявляє їх приховані архітектурні особливості.

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Для зйомки свого нового проекту Оманливі лінії Макс Ляйтнер обрав Варшаву, яка знаменита своєю різноманітною архітектурою, що відбиває багату історію міста. У роботі взяв участь міський фріранер Бенні Грамс, що допомогло фотографу спотворити перспективу і створити оптичні ілюзії. Дивлячись на знімки, можна задуматися і не відразу зрозуміти, що ж насправді відбувається в кадрі.

"Нас всюди оточують цікаві лінії, і в фотографії мене завжди притягувала можливість досліджувати це оточення", – розповідає про проект фотограф.

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