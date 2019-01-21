Морози та снігопади: яку погоду очікувати у найближчі дні

22-23 січня в Україні різко погіршає погоди, а температура повітря продовжить знижуватися.

У День соборності України, 22 січня, погода в країні відзначиться посиленням морозів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Найближчої ночі -7-14 градусів, вдень -4-9 градусів, на Півдні та Заході -1-4 градуси. Снігу якогось серйозного завтра не буде, лише пізно ввечері на Одещині, у Чернівецькій, Вінницькій та Івано-Франківській областях з`являться опади", – відзначила вона.

У Києві 22 січня буде холодно та морозно, вночі до -10, а вдень до -5, без опадів.

"23 січня погода зміниться. В Україну прийдуть снігопади та хуртовини, на Півдні потепліє, тому там випадатиме мокрий сніг і навіть дощ", – наголосила Діденко.

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