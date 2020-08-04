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Наскільки високий ризик зараження COVID-19 у поїзді: дослідження вірусологів
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Влітку хочеться подорожувати, адже багато із нас ще на початку року запланували відпустку саме на теплу пору року. І поки за кордоном нас не вельми охоче чекають, є можливість вивчати рідну країну. А допоможуть нам у цьому поїзди. Але чи безпечно це? Спробуймо розібратися.
Учені провели дослідження та виявили, наскільки високий ризик підхопити коронавірус під час поїздки у потязі.
Це цікаво: У Швейцарії визначили, де люди найчастіше заражаються коронавірусом
Підсумки дослідження вчених з Університету Саутгемптона свідчать, що в поїзді з сидячими місцями у межах трьох рядів (по ширині) і п'яти (по довжині) ризик заразитися від хворого COVID-19 коливається від нуля до 10%.
Зокрема, для вивчення був взятий період з 19 грудня 2019 по 6 березня 2020 року. У базу даних включені 2334 пацієнти і 72 093 тих, хто був з ними в близькому контакті в вагонах (на відстані максимум трьох рядів крісел). Час спільної подорожі був від десятків хвилин до 8 годин.
Найвищий ризик – 3,5% – був у тих, хто сидів поруч з хворим. Шанс "зловити" вірус у тих, хто сидів у тому ж ряду, але не поруч, був на рівні 1,5%. З кожною годиною подорожі неподалік хворого ймовірність заразитися підвищувалася на 0,15%, а якщо пасажир сидів поруч з пацієнтом, – на 1,3%. При цьому для тих, хто сів на місце хворого, який вийшов, ризик заразитися був невисоким – лише 0,075%.
За результатами дослідження автори рекомендують в одному ряду швидкісних поїздів (з закритими вікнами) залишати між пасажирами щонайменше два порожні місця і, якщо є можливість, скоротити загальний час поїздки до трьох годин.
Жаль, учені не знали, що в Україні є досі плацкарти. От цікаво, наскільки високі ризики зараження саме у наших поїздах. А то у нас закрадається сумнів, що ці цифри будуть актуальними у наших реаліях. З усім тим, ми нагадуємо про необхідність носіння захисної маски, а також дотримування правил особистої гігієни!
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