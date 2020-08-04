Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Наскільки високий ризик зараження COVID-19 у поїзді: дослідження вірусологів

  • 16
Подорожувати потягом можна, але з обережністю - фото 1
Подорожувати потягом можна, але з обережністю

Влітку хочеться подорожувати, адже багато із нас ще на початку року запланували відпустку саме на теплу пору року. І поки за кордоном нас не вельми охоче чекають, є можливість вивчати рідну країну. А допоможуть нам у цьому поїзди. Але чи безпечно це? Спробуймо розібратися.

Учені провели дослідження та виявили, наскільки високий ризик підхопити коронавірус під час поїздки у потязі.

Це цікаво: У Швейцарії визначили, де люди найчастіше заражаються коронавірусом

Підсумки дослідження вчених з Університету Саутгемптона свідчать, що в поїзді з сидячими місцями у межах трьох рядів (по ширині) і п'яти (по довжині) ризик заразитися від хворого COVID-19 коливається від нуля до 10%.

Зокрема, для вивчення був взятий період з 19 грудня 2019 по 6 березня 2020 року. У базу даних включені 2334 пацієнти і 72 093 тих, хто був з ними в близькому контакті в вагонах (на відстані максимум трьох рядів крісел). Час спільної подорожі був від десятків хвилин до 8 годин.

Найвищий ризик – 3,5% – був у тих, хто сидів поруч з хворим. Шанс "зловити" вірус у тих, хто сидів у тому ж ряду, але не поруч, був на рівні 1,5%. З кожною годиною подорожі неподалік хворого ймовірність заразитися підвищувалася на 0,15%, а якщо пасажир сидів поруч з пацієнтом, – на 1,3%. При цьому для тих, хто сів на місце хворого, який вийшов, ризик заразитися був невисоким – лише 0,075%.

Ризик зараження у поїзді не такий уже й високий - фото 419207
Ризик зараження у поїзді не такий уже й високий

За результатами дослідження автори рекомендують в одному ряду швидкісних поїздів (з закритими вікнами) залишати між пасажирами щонайменше два порожні місця і, якщо є можливість, скоротити загальний час поїздки до трьох годин.

Жаль, учені не знали, що в Україні є досі плацкарти. От цікаво, наскільки високі ризики зараження саме у наших поїздах. А то у нас закрадається сумнів, що ці цифри будуть актуальними у наших реаліях. З усім тим, ми нагадуємо про необхідність носіння захисної маски, а також дотримування правил особистої гігієни!

Читайте також: Коронавірус проти роботи: співробітники компаній розповіли, як працювали з COVID-19

Джерело: Clinical Infectious Diseases
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Не зовсім флагмани: ТОП найкрутіших смартфонів 2020 року
  • 30 липня, 14:12
  • 161
Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує
  • 20 липня, 18:07
  • 867
Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 28 липня, 12:11
  • 1265
Загрузка...
Новини