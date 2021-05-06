Наскільки сильно змінилися камери: ентузіаст порівняв OnePlus One з OnePlus 9 Pro

Портал Android Authority вирішив порівняти, наскільки змінилися можливості зйомки смартфонів OnePlus за 7 років. Блогери взяли піонера "вбивці флагманів" OnePlus One 2014 року випуску та новий пристрій бренду – OnePlus 9 Pro. Для порівняння використовувалися тільки основні камери гаджетів.

Нагадаємо, OnePlus One має тільки один датчик – 1 / 3,06-дюймовий Sony IMX214 з роздільною здатністю 13 Мп. Камера OnePlus 9 Pro оснащена чотирма сенсорами: 48-мегапіксельним 1 / 1,43-дюймовим Sony IMX789, ультраширококутним на 50 Мп (Sony IMX766), телеоб'єктивом на 8 Мп з 3,3-кратним оптичним зумом і монохромним на 2 Мп. Дивіться відеопорівняння можливостей камер.

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Найпомітнішим відмінністю між фотографіями, виконаними на OnePlus One й OnePlus 9 Pro, стала передача кольору. Також суттєва різниця відзначається у деталізації знімків і балансі білого. Поганий рівень якого у першого OnePlus дає низьку контрастність, а зображення має зелений відтінок. Як відзначили в Android Authority, у камері OnePlus One функція HDR практично не працює.

Резюмуючи порівняння можливостей зйомки між двома смартфонами, на порталі зробили такий висновок: крім значного поліпшення апаратних характеристик камер велику роль відіграє програмне забезпечення. У сучасних смартфонах багато уваги приділяється постобробці знімків, яка у результаті істотно впливає на їх якість.

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