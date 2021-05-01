Експерти DxOMark оцінили камери OPPO Reno5 Pro: що їх засмутило найбільше

Фахівці DxOMark опублікували докладний розбір камери OPPO Reno5 Pro. Смартфон протестували у різних сценаріях зйомки фото та відео, оцінивши усі сильні та слабкі сторони. Результат вийшов неоднозначним.

За підсумками численних тестів експерти DxOMark відзначили як сильні, так і слабкі сторони камер OPPO Reno5 Pro.

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До плюсів, на думку фахівців, належать:

Хороша експозиція і широкий динамічний діапазон як на фото, так і на відео

Хороша деталізація фону

Точне автофокусування при використанні зуму

Природний ефект боке на портретних фотографіях

Помірний рівень шуму під час зйомки відео на вулиці

Правильна експозиція під час зйомки нічних портретів

Не обійшлося і без низки недоліків:

Неприродні кольори на фото і відео

Часом з'являється сильний шум на фото і відео

Нестабільність визначення експозиції під час зйомці фото

Низька деталізація більшості отриманих фотографій

Обмежений динамічний діапазон під час використання надширококутної камери

Неефективна стабілізація відео

Видимі артефакти на відзнятих відео

За підсумками усіх тестів OPPO Reno5 Pro отримав 107 балів за фото, 37 – за зйомку з наближенням і надшироким кутом і 91 – за відео. Підсумкова оцінка камери смартфона – 100 балів.

Для порівняння, OPPO Reno4 Pro отримав 109 балів за фото, 60 – за зум і ультраширококутний і 101 – за відео, а загальна оцінка склала 108 балів. Як видно, найбільше балів нова модель втратила саме через зйомки з зумом, що пов'язано з відмовою від телевика з 2-кратним оптичним наближенням на користь 2-мегапіксельної макрокамери.

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