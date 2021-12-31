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Наскільки шкідливо з'їдати папірчик з бажанням на Новий рік
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Багато хто знає традицію з запалюванням бажання, написаного на листочку під бій курантів. Ба більше, дехто навіть виконує цей порядок дій щороку. Але варто розуміти, чи корисно для здоров'я це робити.
Якщо ви теж щорічно з'їдаєте папірчик з бажанням на Новий рік, то вам варто знати, як це вплине на ваше здоров'я. На щастя, Men's Health знає відповідь на це питання.
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Чи безпечно їсти папірчик з бажаннями
За словами фахівця, з'їдений папірець із бажанням шкоди здоров'ю не несе. Вся справа у кількості та періодичності. Хоча папір не вважається їстівним продуктом, але "у тій кількості, про яку йдеться, і щорічно ця традиція шкоди здоров'ю не завдасть", – пояснив експерт.
Лікар навіть дав кілька рекомендацій. Наприклад, брати маленький шматочок білого паперу і писати простим олівцем. А все тому, що в чорнилі можуть бути шкідливі барвники.
Які ще новорічні звички можуть виявитися шкідливими?
Також експерт прокоментував традицію дивитись телевізор під час новорічного застілля. З його слів, це шкідлива звичка. Річ у тім, що в такому випадку людина захоплена тим, що відбувається на екрані. Відповідно, вона не помічає сигналів насичення та може з'їсти більшу кількість їжі.
А які ще у вас є новорічні традиції? Пишіть у коментарях.
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