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Що треба з'їсти з новорічного столу тим, хто на дієті
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Дієтологи дали кілька порад, за допомогою яких ви зберете смачний та корисний новорічний стіл. Як зробити так, щоби не набрати зайві кілограми за свята, розповідають експерти.
Насамперед необхідно відмовитися від усіх обмежувальних дієт, наприклад огіркової, бананової, гречаної тощо. Після таких дієт маса тіла, звичайно, знижується, але моментально повертається з плюсом, як тільки дієта закінчується, пише eatingwell.
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Їжте канапе замість традиційних бутербродів із ковбасою та сиром. Задоволення те саме, зате порція в кілька разів менша. Листові салати з легкою цитрусовою заправкою замість майонезних салатів. Для гарніру ж найкраще підійдуть запечені овочі. Вони зберігають у собі всі вітаміни. А якщо додати до них різні спеції, зелень та часник, то вийде дуже смачний та корисний гарнір. (Смажену картоплю слід замінити відвареною або приготовленою в мундирі).
На солодке підійде фруктовий салат, нежирний фруктовий торт, шарлотка. Не рекомендують фахівці також зловживати алкоголем і надлишком зеленого чаю. Якщо ви плануєте зберегти стрункість після свят, зробіть вибір на користь сухого вина.
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