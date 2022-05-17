Наскільки популярні смарт-годинники помиляються у підрахунку калорій: цікаве дослідження

Власники "розумних" годинників частенько перевіряють на своїх гаджетах, скільки калорій їм вдалося спалити впродовж дня. Кажуть, це неабияк мотивує рухатись ще більше. Тож дослідники вирішили з'ясувати, наскільки точними є ці показники.

Так, в експерименті науковців з Університету Квебеку в Монреалі взяли участь 60 осіб – 30 чоловіків та 30 жінок, пише PubMed. Під час кардіотренувань та інших вправ вони стежили за серцевою активністю та витраченими калоріями за допомогою Apple Watch Series 6, Fitbit Sense та Polar Vantage V.

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Учені збирали дані про спалювання калорій та стан організму під час бігу, ходьби, тренувань на витривалість та їзди на велосипеді. Дані потім порівняли з показниками спеціалізованого медичного та фітнес-обладнання (нагрудні ремені Polar H10 та MetaMax 3B), яке також носили учасники.

Всі три популярні гаджети показали низьку точність вимірювань витрачених калорій. У Apple Watch 6 похибка коливалася в межах 14,68-24,85% залежно від роду активності, Polar Vantage V виявився ще менш точним з результатом 16,54-25,78%, а Fitbit Sense показував як найменше відхилення від стандарту 13,44%, так і найбільше — 29,66%.

Тож не варто покладатися у цій справі на свої "розумні" годинники.

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