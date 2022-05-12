Google повертає цифровий гаманець: що нового у додатку Wallet для зберігання карток

Вчора, 11 травня, Google провела презентацію Google I/O, в рамках якої анонсувала додаток Wallet. Йдеться про застосунок, у якому користувачі можуть зберігати свої банківські картки, квитки, сертифікати про вакцинацію та права водія.

Раніше програма Wallet вже була в смартфонах на Android, але потім компанія закрила її і зробила частиною Google Pay. Тепер же планують перезапустити електронний гаманець, пишуть у блозі Google.

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У компанії наголосили, що хочуть зробити Wallet більше, ніж просто таким собі "складом" для зберігання банківських карток. Тому програма повністю інтегрована в Android. Користувачі можуть використовувати дані з Wallet для оплати за допомогою Google Pay, Chrome за допомогою технології автоматичного заповнення полів та інших програм.

У Wallet можна додати дебетові та кредитні картки, бонусні картки магазинів, проїзні та транспортні абонементи, сертифікати про вакцинацію, авіаквитки, квитки на концерти та заходи, водійські права зразка деяких штатів США та цифрові копії автомобільних ключів.

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