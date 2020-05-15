Наскільки HUAWEI залежить від США: оцінка експертів

Пройшов рік, як влада США заборонила місцевим компаніям співпрацювати з HUAWEI. Цього тижня Дональд Трамп продовжив санкції ще на рік. Усе це змусило китайського гіганта шукати альтернативи американським розробкам. Видання Nikkei з'ясувало, як змінилися комплектуючі всередині смартфонів.

Співробітники Nikkei звернулися в японську технічну лабораторію Fomalhaut Techno Solutions, щоб проаналізувати всі "нутрощі" флагманського смартфона HUAWEI Mate 30 5G. Експерти визначили походження кожної деталі і розрахували вартість на основі відомих ринкових розцінок.

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Виявилося, що китайських компонентів в Mate 30 5G на 16,5% більше, ніж у Mate 20 Pro (4G), який був випущений до введення санкцій. Разом з тим на вироблені в Китаї деталі припадає 42% від загальної вартості, тоді як у Mate 20 Pro цей показник становив 25%. Цікаво, що американські комплектуючі складають тільки 1% від загальної вартості проти 11% до санкцій.

Наведені цифри свідчать про те, що HUAWEI вдалося протягом року практично повністю відмовитися від використання американських комплектуючих. З вироблених фірмами зі США деталей експерти відзначили лише загартоване скло Gorilla Glass.

Варто зазначити, що у зв'язку з санкціями HUAWEI довелося відмовитися не тільки від комплектуючих, що використовують американські розробки, але і від програмного забезпечення. Саме через це компанія стала активно розвивати власні мобільні сервіси і магазин додатків для заміни рішень від Google. Крім того, HUAWEI продовжує просувати свою операційну систему HarmonyOS.

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