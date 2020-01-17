Наскільки добре знімає камера ASUS ROG Phone 2: вердикт DxOMark

ASUS ROG Phone 2 позиціонується у першу чергу як геймерський смартфон. Але це не завадило фахівцям популярного ресурсу DxOMark протестувати можливості камери флагманського апарата. Дізнайтесь, яким же є вердикт експертів порталу!

Апарат оснащений подвійною основною камерою з 48-мегапіксельним основним сенсором Sony IMX586 (f / 1.79) і допоміжним датчиком на 13 Мп з ультраширококутний об'єктивом.

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Характеристики камери ASUS ROG Phone 2:

Основний сенсор: Sony IMX586, 48 Мп, f / 1.79, 26 мм

Додатковий сенсор: 13 Мп, f / 2.4, ультраширококутний об'єктив

Автофокус: PDAF, лазерний автофокус

Запис відео: 4К @ 60 fps, тестування проходило у режимі 30 fps

Серед переваг модуля при зйомці фотографій фахівці відзначили швидкий автофокус, якісну експозицію в приміщенні та на вулиці, коректний баланс білого у приміщеннях, а також якісний ефект розмиття.

З недоліків – некоректні значення балансу білого в вуличних умовах, зрушення експозиції, подвоєння зображення при зйомці динамічних сцен, некоректне відображення текстур і видимі артефакти при зйомці з зумом, некоректна передача кольору і цифровий шум при ширококутній зйомці.

При запису відео експерти високо оцінили ефективну стабілізацію зображення поза приміщеннями, якісну деталізацію при зйомці в приміщеннях і на вулиці, а також швидку і точну роботу автофокусу. З мінусів відзначені недостатня експозиція на вулиці, помітне "зрушення кадру", особливо при зйомці в приміщенні, не цілком коректна передача кольору і нестабільний баланс білого при зйомці в будь-яких умовах, а також помітний шум на рухомих об'єктах.

У результаті камера смартфона набрала 95 балів. І хоча модель перебуває у верхній половині загального рейтингу, її якість зйомки поступається деяким флагманам і спеціалізованим камерофонам.

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