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Наскільки далеко розлітаються мікроби при чханні: актуальне дослідження

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Мікроби при чханні розлітаються на кілька метрів - фото 1
Мікроби при чханні розлітаються на кілька метрів

Чхання може здаватися вам звичайною реакцією організму на алергени або банальним проявом застуди. Саме легковажне ставлення до цього фізіологічного процесу змушує лікарів нагадувати про етикет чхання. Науковці ж пішли далі, вивчивши відстань, яку долають мікроби, вилітаючи з вашого рота.

Фізик Лідія Буруіба з Массачусетського технологічного інституту з'ясувала, що при чханні навколо людини утворюється хмара, а краплі поширюються на 7-8 метрів, і ця суспензія зберігається в повітрі значно довше, ніж передбачалося. Зауважимо, що раніше науковиця розрахувала, що при кашлі аналогічна хмара мікробів поширюється на 2,5 метра.

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За допомогою дослідження Буруіба хотіла перевірити важливість заходів для запобігання зараження COVID-19: сучасні рекомендації містять відомості, отримані ще на початку XX століття. Згідно з ними, краплі з повітряно-крапельної суспензії, що утворюються при чханні або кашлі, можна розділити на два типи: перші, великі, швидко осідають на землю поруч з тим, хто чхнув або кахикнув, а другі, маленькі, тримаються у повітрі довше. Передбачалося, що ця суспензія поширюється приблизно на 1,5-2 метра, і саме таку відстань потрібно дотримуватися при спілкуванні з зараженими або в умовах пандемії.

Під час чхання не забудьте прикрити рот серветкою або згином ліктя - фото 395588
Під час чхання не забудьте прикрити рот серветкою або згином ліктя

Розмір хмари мікробів вдалося уточнити після того, як був знятий процес чхання за допомогою високошвидкісної камери, яка здатна записувати 2000 кадрів на секунду. Як показав експеримент, при чханні мікроби не тільки розлітаються далі, але і затримуються у повітрі від декількох секунд до декількох хвилин – це залежить від вологості повітря.

Наскільки далеко розлітаються мікроби при чханні: актуальне дослідження - фото 395592

Проведене дослідження дає підставу переглянути рекомендації ВООЗ з мінімальної дистанції з зараженими. Що стосується COVID-19, то його головний симптом – не нежить, а кашель, мікроби від якого поширюються на 2,5 метра.

Що ж стосується чхання, то ми нагадуємо, що потрібно не підставляти долоню, а використовувати носовичок або згин ліктя!

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