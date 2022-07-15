Наші артилеристи спалили кілька російських "Ураганів": момент ударів показали на відео

Українські бійці продовжують проганяти ворогів з нашої землі та знищують техніку окупантів. На цей раз під приціл ЗСУ потрапили російські РСЗВ "Ураган".

Так, артилеристи 28 окремої механізованої бригади спалили кілька російських РСЗВ "Ураган". Відео атаки показав журналіст Юрій Бутусов на своєму каналі в YouTube.

І ще: Львівські десантники показали, як знищують ворога зі "Стугни" – відео

28 ОМБР ЗСУ накрила кілька російських "Ураганів". Надеждівка, Херсонщина. Наші вже так близько до Херсону, – написав Бутусов.

У Сухопутних військах Збройних Сил України зазначили, що саме з таких установок окупанти обстрілювали Миколаїв та область.

Читайте також: "І так буде з кожним": Січеславці показали, що чекає на ворожі танки – відео