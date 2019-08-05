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Нашестя медуз: відео з пляжу Азовського моря шокувало мережу

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Нашестя медуз в Азовському морі - фото 1
Нашестя медуз в Азовському морі / unn

У мережі показали шокуюче відео з курорту Азовського моря – Генічеська Херсонської області. Тут весь берег усипаний медузами.

Кадри з Арабатської коси були опубліковані на сторінці Onenewszp в Instagram. Відео зняли відпочиваючі, які були на пляжі на початку серпня.

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"Це просто пекло, хто там каже, що немає медуз? Подивіться, що робиться", – йдеться в коментарі до ролика.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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