Співак Роман Скорпіон піснею подякував полякам: "Pocałuję"

Український співак та виконавець Роман Скорпіон презентує пісню "Поцілую" для польського народу. Сьогодні світ побачить нову версію вже народного хіта – Pocałuję, мовою країни-побратима Польщі.

Польща стала Україні найближчим другом та справжнім братнім народом, який прийняв українців у тяжкі часи. Поляки, одні з найкращих сусідів: добрі, ввічливі й дуже підтримують наш народ. На знак солідарності, дружби та найголовніше, вдячності, артист пришвидшив процес вивчення мови, адже раніше ніколи не знав польську та наразі готовий подарувати її полякам.

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Ідея зробити польську версію пісні була вже давно, ще у 2020 році, бо пісня вже тоді стала популярна не тільки в Україні, але й за її межами. Польські виконавці дуже часто робили кавери на пісню та знімали свої відео роботи.

"Поцілую" – це значуща пісня, яка відкрила для мене український шоубізнес, так згодом я назвав і свій перший музичний альбом, в який вклав усю душу! У цій пісні закладена сучасна музика з нотками української автентичності, що торкається найтонших струн душі, щоб у стрімкому сучасному світі слухач не забував про своє коріння", – згадав артист про запуск свого україномовного синглу.

"Поцілую" – це новий подих кохання та емоцій. Кожна людина, яка почує цю пісню, зможе прожити її та відчути на собі те саме найважливіше почуття – кохання!

"Я хочу подякувати народу Польщі, ви неймовірні! З такою чуттєвістю ви кожного дня зустрічаєте українців на кордоні, допомагаєте їжею, лікам, одягом. Ми бачимо це, ми вдячні вам! Я хочу подарувати вам пісню, яка буде гарним спогадом про незабутню вдячність українського народу!" – додав артист.

Переклад на пісню зробила – Мартинюк Марта, слова та музика – Роман Скорпіон.

"Чекаю дня, коли війна закінчиться та ми усі будемо святкувати перемогу України, і ви разом з нами. Українці захищають свою землю з автоматами в руках, але Польща відстоює нашу незалежність своїм словом, силою та неоціненною допомогою. Разом з Вами ми будемо співати пісні в унісон. Війна змінила мене, мою творчість. Зараз головна задача – це емоція, якою я хочу поділитися з усім світом та особисто з вами", – резюмував артист.

Слухати пісню Roman Scorpion – Pocałuję:

Слова пісні Roman Scorpion – Pocałuję:

Nasze losy się miła związały

Inspiruje mnie miłość twoja

Nigdy więcej już cię nie zostawię

Słyszysz, miła, będziesz moja.

Ref: Pocałuję cię, pocałuję

Pocałuję cię, przygarnę

Zanim powiem ci, mój skarbie,

Jak bezmiernie kocham cię. (x2)

Twoję oczy błękitne jak niebo

Proszę pozwól w nich tonąć do dna

Ja nie oddam cię, nie zostawię

Słyszysz, miła, jesteś moja.

Ref: Pocałuję cię, pocałuję

Pocałuję cię, przygarnę

Zanim powiem ci, mój skarbie,

Jak bezmiernie kocham cię. (x2)

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