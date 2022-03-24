"Наш президент збожеволів": Ярмоленко розповів, як живеться росіянам у Лондоні

Форвард Вест Хема українець Андрій Ярмоленко зізнався, що багатьом росіянам в Англії соромно, що вони мають громадянство Росії.

Про це він розповів в інтерв'ю для "Футбол 1/2/3".

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"Я думаю, людям просто соромно мати російське громадянство, і це добре. Це те, чого ми й домагаємось. Їм має бути соромно за це, соромно за те, що вони мовчать, соромно за те, що вони не вплинуть на свого "суперпрезидента", – каже Ярмоленко.

За словами українця, є адекватні люди, які розуміють усе, і, можливо, намагаються вплинути на це якось, але нічого не відбувається. А є люди тупі, котрі нічого не бачать – їм показали новини.

"Ті росіяни, які навчаються з моїми дітьми в школі, приходять і кажуть: "Жах, що відбувається, наш президент збожеволів". Щиро кажуть. Пропонують допомогу, якщо комусь треба", – додає він.

Ярмоленко розповів, як живеться росіянам у Лондоні

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